banner38

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yeni açılan camide hutbe irat etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Çanakkale'de yeni inşa edilen 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi'nde hutbe irat etti.

Gündem 28.01.2022, 16:30
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yeni açılan camide hutbe irat etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Çanakkale'de yapımı tamamlanan, iki şerefeli 4 minare ile tek şerefeli 2 minaresi bulunan, kentin en büyük ibadethanesi olma özelliğini taşıyan 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi'nde hutbe irat etti.

Erbaş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Kampüsü'nde yapımı tamamlanan camideki hutbede, camilerin şehirlerin kalbi olduğunu söyledi.

Şehirlerin cami merkezli kurulmasının İslam medeniyetinin en önemli özelliklerinden olduğunu belirten Erbaş, "Buradaki ilk örneğimiz de sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın Mekke-i Mükerreme'den Yesrib'e göç etmesi, hicret etmesi sonucu, Yesrib gibi cahiliye döneminin bütün unsurlarının yaşandığı o şehre Mescid-i Nebevi'yi, camiyi yaparak, caminin içinde de mektebi, okulu, suffeyi gerçekleştirerek, aydınlanmış şehir anlamına gelen 'Medine-i Münevvere' olarak kurmuş olmasıdır." diye konuştu.

Hazreti Peygamberin öğretmenliğinde, suffede yetişen Ashab-ı Kiram'ın, onun talebelerinin, yüzlerce, binlerce kilometre uzaklara giderek, cami merkezli ilim, irfan, bilgi, hikmetin okutulduğu mektepler kurup yeni medeni şehirler inşa ettiğini anlatan Erbaş, şunları kaydetti:

"Onların torunları, nesilleri olarak bizler de bugün Anadolu'nun her şehrinde, kasabasında ilim, irfan merkezleri okullarımızı ve şehirlerimizdeki üniversitelerimizi kurarak, milletimizi doğru bilgiyle donatmaya, gençleri, çocukları doğru bilgiyle yetiştirmeye gayret ediyoruz. Biz biliyoruz ki bilgi, dinden ayrı olamaz. Dini ilimler ile müspet ilimler, pozitif ilimler birlikte yürür. O yüzden üniversitelerimizde camilerimizin kurulmuş olması hem dini ilimlerde, ibadet hayatımızda hem de müspet ilimlerde, pozitif ilimlerde, sosyal bilimlerde birlikte hareket etmiş olmamızın en büyük göstergeleridir."

"Camilerimiz, üç aylarda daha da şenlenecek"

Erbaş, açılış töreni yapılacak 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi'nin, nice insanın ulu kubbenin altında ibadet etmesine vesile olacağını dile getirdi.

Caminin sadece ibadetle değil mihrabından minberine, kürsüsünden her köşesine, kütüphanesine, kitaplığına kadar ilim merkezi olarak değerlendirilmesi için gayret edeceklerini bildiren Erbaş, "Cami dersleriyle gençlerimizi, doğru dini bilgi alanında yetiştirmeye gayret edeceğiz. Hocalarımız, ilmihal, tefsir, hadis, akaid dersleriyle, talep eden öğrencilerimizi camimizde yetiştirmeye gayret edecek." ifadelerini kullandı.

Çarşamba günü üç ayların başlangıcı recep ayına kavuşulacağını, perşembeyi cumaya bağlayan gece ise Regaip Kandili'nin idrak edileceğini anlatan Erbaş, şöyle konuştu:

"Camilerimiz, üç aylarda daha da şenlenecek. İbadet eden kardeşlerimizin camilerdeki sayısı daha da artacak. Gönlümüz istiyor ki gençlerimiz, çocuklarımız, camilerimizi şenlendirsin. Şehirlerimiz, cami merkezli olarak hayat bulduğu zaman milletimizin geleceği daha da parlak olacak inşallah. Maddi ve manevi alanda, milli ve manevi değerlere sahip çıktığımız sürece toplumumuz daha dinamik, canlı olacak. Gençlerimiz, çocuklarımız, Rabb'ini, Peygamberini, kitabını bilen, hesap verme duygusuna sahip olarak yetiştiği müddetçe geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize güvenimiz artacaktır."

Erbaş, "Rabb'im üç aylarda ibadetlerimizi daha nitelikli yapmak için vesile eylesin. Şüphesiz Allah, adaleti, ihsanı, iyilik yapmayı, akrabaya yardım etmeyi emreder. Her türlü kötülükten, münkerden, fenalıktan, haksızlıktan, zulümden meneder, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir." dedi.

Ali Erbaş, hutbenin ardından dua etti ve cuma namazını kıldırdı.

Kaynak: AA
#diyanet işleri başkanı #Ali Erbaş #Çanakkale #18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi
Yorumlar (0)
banner35
6
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11