Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur'an-ı Kerim yakan Paludan'a lanet okudu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasına ilişkin, "Allah'ın laneti onun üzerine olsun ve aynı zamanda bu meczuba, bu insanlık düşmanına müsaade eden Danimarka devletinin yöneticilerini de kınıyorum, lanetliyorum." dedi.

Erbaş, Tokat'ın Karşıyaka Merkez Cami Konferans Salonu'nda gençlerle yaptığı toplantıda, Paludan'ın Danimarka'da bir caminin karşısında polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmasına tepki gösterdi.

Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınayan Erbaş, şöyle konuştu:

"Geçen hafta bir meczubun, bir ırkçı, sadece Kur'an düşmanı değil, aynı zamanda insanlık düşmanı bir Danimarkalının, bugün de biraz önce Danimarka'da yine yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapmış olduğu saldırıyı kınayarak başlamak istiyorum. Allah'ın laneti onun üzerine olsun ve aynı zamanda bu meczuba, bu insanlık düşmanına müsaade eden Danimarka devletinin yöneticilerini de buradan kınıyorum, lanetliyorum. Çünkü biz biliyoruz ki insan haklarına aykırı hareket ediyorlar."

İnsanların manevi değerlerine saldırmanın özgürlük olmadığını vurgulayan Erbaş, "Özgürlük insan haklarını korumaktır. 2 milyara yakın mensubu bulunan bir hak dinin, İslam dininin, 2 milyar insanın canından aziz bildiği Kur'an-ı Kerim'ine saldırmak insan haklarını katletmektir. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim, 1400 yıldır böyle saldırılara yüzlerce kez uğradı ama her zaman Kur'an'a olan sevgi, Kur'an'a olan hürmet, saygı büyüyerek, artarak devam etti." ifadelerini kullandı.

"Bir meczubun saldırısı yüzünden zannetmesinler ki Müslümanlar ya da insanlar Kur'an'a olan bağlığını azaltacak." diyen Erbaş, şöyle devam etti:

"Tam tersi daha da artarak devam edecek inşallah. Çünkü biz biliyoruz ki Cenabı Hak, Kur'an-ı Kerim'i bütün insanların karanlıklardan aydınlığa çıkarılması için gönderildiğini bizlere öğretiyor Kur'an-ı Kerim'de. 'Ey Habibim Kur'an'ı sana insanları karanlıktan aydınlığa çıkarasın diye gönderdik.' buyuruyor Rabbimiz. Biz de kıyamete kadar gelecek Müslümanlar olarak bütün insanları Kur'an'a davete devam edeceğiz. Ve diyoruz ki, ey insanlar Kur'an'a gelin, ey insanlar Kur'an'ı tanıyın, Kur'an'ı anlamaya çalışın, Kur'an'ı tanırsanız, Kur'an'ı anlarsanız sizin kurtuluşunuza da katkı sağlayacaktır, bu tanıma mücadeleniz."