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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İskeçe Müftülüğüne seçilen Trampa'yı tebrik etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İskeçe Müftülüğüne seçilen Mustafa Trampa'yı tebrik etti.

Gündem 10.09.2022, 17:15
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İskeçe Müftülüğüne seçilen Trampa'yı tebrik etti

Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz aylarda dar-ı bekaya irtihal eden Ahmet Mete hocamızın ardından, Batı Trakya'daki Müslüman Türk kardeşlerimiz tarafından İskeçe Müftülüğüne seçilen Mustafa Trampa hocamızı tebrik ediyor, kendisine Cenabıhakk'tan muvaffakiyetler diliyorum."

Kaynak: AA
#Ali Erbaş #mustafa trampa #iskeçe müftülüğü
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