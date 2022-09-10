Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İskeçe Müftülüğüne seçilen Trampa'yı tebrik etti

Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz aylarda dar-ı bekaya irtihal eden Ahmet Mete hocamızın ardından, Batı Trakya'daki Müslüman Türk kardeşlerimiz tarafından İskeçe Müftülüğüne seçilen Mustafa Trampa hocamızı tebrik ediyor, kendisine Cenabıhakk'tan muvaffakiyetler diliyorum."