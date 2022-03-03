Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ali Ulvi Kurucu'yu örnek gösterdi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde yapımı tamamlanan Ali Ulvi Kurucu Kültür Merkezi’nin resmi açılışına telekonferansla katıldı.



Açılışa hava şartları nedeniyle telekonferans sistemiyle katılan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ali Ulvi Kurucu’nun milletimizin büyük sevgisini kazandığına dikkat çekerek, böyle bir kültür merkezinin açılmış olmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.



Ali Ulvi Kurucu’nun ömrünün tamamına yakınını Medine’de geçirdiğini hatırlatan Başkan Erbaş, “15 yaşından son nefesine kadar ömrünü Medine-i Münevvere’de geçirmiş, Peygamber Efendimize komşu olmuş, Mescid-i Nebevi’nin hemen bitişiğindeki kütüphanenin müdürlüğünü yapmış, binlerce insana kitap konusunda yardımcı olmuş büyük şair. Anlatmakla bitiremeyeceğimiz

özellikleri olan mükemmel bir insanımız.” dedi.



“Gönül ister ki onun gibi gençler yetiştirelim”



Başkan Erbaş Kurucu’nun eserlerinin gençler için önemli bir rehber olduğunu belirterek, “Gönül ister ki onun gibi gençler yetiştirelim, onun gibi İslam’a gönül vermiş Peygamber aşığı, Kur’an aşığı gençler yetiştirelim” ifadelerini kullandı.