Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 15 Temmuz şehitlerinin aileleriyle iftar yaptı

Erbaş, 15 Temmuz Derneğince, Altındağ Kültür Sarayı'ndaki iftarda yaptığı konuşmada, vatanın mukaddes bir varlık olduğunu belirtti.

15 Temmuz gecesi şehitlerin ve gazilerin vermiş olduğu mücadeleye değinen Erbaş, "Gençler, çocuklar ve hepimiz, belki de büyük bir uykunun içerisindeydik. Sizlerin esasında bu türde bir kahramanlığınız var. Sadece vatanı hainlerden korumak ve kurtarmak değil, aynı zamanda 'Vatan böyle savunulur, vatan böyle korunur ve vatana olan sevgi işte böyle gösterilir' dediğiniz için de kahramansınız. Allah hepinizden razı olsun." şeklinde konuştu.

Erbaş, gençlere ve çocuklara 15 Temmuz gecesi yaşanılanların yıllar boyu anlatılması gerektiğine işaret ederek, "Sizin o gece mübarek bedenlerinizle, o mübarek kanlarınızı akıtmanızla göstermiş olduğunuz kahramanlık bin kere daha fazla gençlerimizin zihinlerinde ve ruhlarında yer etti. Onun için sizler kahramansınız, gaziliğiniz çok büyük bir mertebedir. Allah gaziliğinizi mübarek eylesin." dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 15 Temmuz darbe girişimini, vatan sevgisini, şehitliği ve gaziliği anlatmaya çalıştıklarını aktaran Erbaş, "Eserlerimizle, yayınlarımızla, kitaplarımızla ve makalelerimizle bunu gençlere anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah hep birlikte beraberce vatan sevgisinin, bayrak sevgisinin ve milli manevi değerlerimizin ne olduğunu canımızla ve cananımızla göstermeye ilelebet devam edeceğiz. Ömrümüzün sonuna kadar devam edeceğiz. Çünkü bu bizim en önemli vazifelerimizden birisidir." ifadelerini kullandı.

Erbaş, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi camilerden okunan ezan ve selalar ile seferber olduklarını belirterek, "Hainlerin darbe girişimine karşı, vatan işgaline karşı 150 bin hocamızla birlikte bu mücadeleyi sizlerle birlikte vermeye çalıştık." diye konuştu.

Ankara Valisi Vasip Şahin de 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin hiç beklemediği bir yerden, beklemediği bir anda büyük bir ihanetle karşı karşıya kaldığını belirtti.

15 Temmuz 2016'da Türkiye'de varlık ve yokluk mücadelesi ortaya konulduğunu vurgulayan Şahin, "Bunu en çok sokağa çıkan vatandaşımıza, aziz milletimize, siz değerli gazilerimize borçluyuz. O günün en büyük kahramanı sizlersiniz. Allah'a hamdolsun bu ülkenin mayası sapasağlam, dipdiri bir şekilde ayakta ve biz o gün onu bir defa daha müşahede ettik. O gün milyonlar sokaklara dökülmüştü ama sadece sizlere gazilik unvanı ve rütbesi nasip oldu, sadece şehitlerimize şehadet unvanı nasip oldu." diye konuştu.

Programa Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ile şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.