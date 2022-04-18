Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan hac açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 yılı haccına Türkiye'den 37 bin 770 kişinin gideceğini ifade etti.
Gündem 18.04.2022, 15:47
Uluslararası Çizgilerle Ramazan Sergisi'ne katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hac kontenjanıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Ali Erbaş, ''Ülkemizden 2022 yılı haccına gidecek olan hacı adaylarımızın kontenjanı belli oldu. 2022 yılı haccına 37 bin 770 kardeşimiz gidecek'' dedi.
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|33
|62
|3. Konyaspor
|33
|61
|4. Başakşehir
|33
|54
|5. Adana Demirspor
|33
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Hatayspor
|33
|49
|10. Karagümrük
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|11. Kasımpaşa
|33
|44
|12. Sivasspor
|33
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|14. Galatasaray
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|40
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|33
|30
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|33
|27
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|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|31
|63
|2. Ümraniye
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|57
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|31
|55
|4. İstanbulspor
|30
|54
|5. Eyüpspor
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|51
|6. Erzurumspor
|30
|50
|7. Manisa Futbol Kulübü
|31
|43
|8. Samsunspor
|30
|43
|9. Adanaspor
|31
|41
|10. Tuzlaspor
|30
|41
|11. Keçiörengücü
|30
|38
|12. Gençlerbirliği
|30
|38
|13. Altınordu
|31
|38
|14. Menemen Belediyespor
|30
|36
|15. Denizlispor
|30
|36
|16. Kocaelispor
|30
|36
|17. Boluspor
|30
|35
|18. Bursaspor
|30
|31
|19. Balıkesirspor
|30
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|32
|57
|5. M. United
|32
|54
|6. Arsenal
|31
|54
|7. West Ham United
|33
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|30
|40
|10. Brighton
|32
|40
|11. Brentford
|33
|39
|12. Southampton
|32
|39
|13. Crystal Palace
|31
|37
|14. Newcastle
|32
|37
|15. Aston Villa
|31
|36
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|31
|25
|19. Watford
|32
|22
|20. Norwich City
|32
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|32
|75
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|32
|60
|4. Atletico Madrid
|32
|60
|5. Real Betis
|32
|57
|6. Real Sociedad
|32
|55
|7. Villarreal
|32
|49
|8. Athletic Bilbao
|32
|45
|9. Osasuna
|32
|44
|10. Valencia
|32
|42
|11. Celta Vigo
|32
|39
|12. Espanyol
|32
|39
|13. Elche
|32
|35
|14. Rayo Vallecano
|31
|34
|15. Getafe
|32
|32
|16. Granada
|32
|29
|17. Mallorca
|32
|29
|18. Cadiz
|31
|28
|19. Levante
|32
|25
|20. Deportivo Alaves
|32
|25