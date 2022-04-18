Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan hac açıklaması

Uluslararası Çizgilerle Ramazan Sergisi'ne katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hac kontenjanıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Ali Erbaş, ''Ülkemizden 2022 yılı haccına gidecek olan hacı adaylarımızın kontenjanı belli oldu. 2022 yılı haccına 37 bin 770 kardeşimiz gidecek'' dedi.