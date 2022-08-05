Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Cemevi’ne geçmiş olsun ziyareti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara’da saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi’ni ziyaret etti. Erbaş’ı Cemevi Başkanı Kazım Erbektaş, Başkan Yardımcıları Fevzi Soylu ile Hüseyin Delibaş karşıladı. Erbaş, saldırıya uğrayan cemevi dedesi ve üyelerine geçmiş olsun dileyerek, “Mübarek Muharrem ayı dolayısıyla ziyaret etmek istedim. Cenab-ı Hakk Muharrem ayımızı hayırlara vesile eylesin. İkinci olarak geçtiğimiz günlerde yaşadığımız üzüntü verici olay oldu. Birkaç cemevine saldırı yapıldı. Allah’tan o şahıs hemen bir an önce yakalandı ve tutuklandı. İnşallah birliğimize, beraberliğimize kasteden bu tür olaylar bundan sonra hiç olmaz” dedi.

KARDEŞİZ VE BERABERİZ

“Biz kardeşiz, her zaman biriz beraberiz” diyen Erbaş, “Devletimize, milletimize anlayışı, mezhebi, inancı, ırkı ne olursa olsun hepimiz devletimizin birer muti vatandaşı olarak, birlik ve beraberlik içerisinde yaşama noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” ifadelerini kullandı. Şah-ı Merdan Cemevi Başkanı Kazım Erbektaş ise cemevine saldıranların çirkin emellerine ulaşamadıklarına dikkati çekerek, “Çünkü bizler geçmişlerden bir takım dersler alarak geldik. Artık aldığımız o derslerle onların tuzağına düşmeyeceğiz. Hepimiz el ele vererek bu üzerimizde dönen bir olayı bertaraf ettik” diye konuştu.

Cemevi saldırganı tutuklandı

Ankara’da cemevlerine saldıran Ahmet Ozan K. sevk edildiği adliyede tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise ev hapsine çarptırıldı. Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da 3 cemevine düzenlenen saldırıda 1 kişinin tutuklanması, 2 kişinin de adli kontrolle serbest kalmasına ilişkin, “Bu, soruşturmanın bittiği anlamına gelmiyor. Soruşturma devam ediyor ve biz buradaki çapağı bulacağız. Ben 10 yıldır Ankara’da yaşıyorum; ama bu 3 adrese 1 saatte gidemem. Nasıl oluyor da bu, İzmir’den Eskişehir’e geçiyor ve Ankara’ya geçip bunu yapıyor?” dedi.