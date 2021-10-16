Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Taliban heyetini ağırladı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, makamında Taliban heyetiyle bir araya geldi.
Gündem 16.10.2021, 00:44
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Taliban Geçici Hükümeti’nin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki başkanlığındaki heyet ile Ankara’da görüştü. Ali Erbaş'a kitap seti hediye edildiği görüldü.
Dün akşam saatlerinde yapılan görüşme, Ali Erbaş’ın makamında basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Kaynak: Haksöz Haber
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