Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Mevlid’i anacağız anlayacağız

Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile aynı haftaya denk gelen Mevlid-i Nebi Haftası’nın bu yılki teması “Peygamberimiz, Cami ve İrşat” olarak belirlendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlid-i Nebi Haftası tanıtım toplantısında konuştu. 7 Ekim Cuma gününü cumartesiye bağlayan gecede Hazreti Muhammed’in doğumu olan Mevlid Kandili’nin idrak edileceğini söyleyen Erbaş, Mevlid Gecesi’ne yaklaşırken, Hazreti Muhammed’i coşku, heyecan, muhabbet, şuur ve tefekkürle anma ve anlamanın gayreti içinde olacaklarını vurguladı. Erbaş, “Onun bizlere mirası ve emaneti olan din hizmetini ve camilerimizi daha güçlü şekilde gündemimize alacağız. Camilerimizin işlevlerini gözden geçireceğiz ve camilerimize karşı sorumluluklarımızı yeniden hatırlayıp en güzel şekilde yerine getirmenin azmini kuşanacağız.” dedi.

SÜNNETİ REHBER EDİNMELİYİZ

İnsanlığı çepeçevre kuşatan şiddet sarmalı ve kalpleri hançerleyen merhametsizliklerin dünyayı zindana çevirdiğini ifade eden Erbaş, şöyle devam etti: “Üzülerek ifade etmeliyim ki belirsizliklerle dolu bu zorlu süreçte, İslam dünyası da yaşanan acılardan, travmalardan nasibini almakta, ideoloji, mezhep ve benzeri ayrıştırıcı tartışmaların sebebiyet verdiği karmaşanın, kaosun içinde bocalamaktadır. Barışın ve huzurun simgesi olan İslam ve onun müntesipleri, ne hazindir ki günümüzde savaş, terör, kargaşa, yoksulluk ve geri kalmışlık gibi sorunlarla anılır hale gelmiştir. Olumsuz atmosferden kurtuluşun yegane yolu Kur’an’ın övgüsüne mazhar olmuş Nebi’nin güzel ahlakını kuşanmaktır, onun sünnetini hayat edinmektir. Mevlid-i Nebi vesilesiyle bir kez daha hatırlamak gerekir ki alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz’in insanlığa takdim ettiği İslam’ın evrensel mesajlarını, yeniden layıkıyla dikkate almaya, hayata taşımaya, toplumumuzun her kesimine ulaştırmaya her zamankinden daha fazla muhtacız.” Hz. Muhammed’in risalet görevinde İslam’ı insanlara anlatma vazifesinde en güçlü mekanın mescitler olduğunu anımsatan Erbaş, “Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk, Peygamber Efendimiz’in izinden giderek ve onun sünnetini rehber edinerek, yaşadığımız çağı İslam’ın rahmet mesajlarıyla buluşturmaktır. İnsanlıkiçin hayırlı nesiller yetiştirmektir.” dedi.

ERDOĞAN DA KATILACAK

Başkan Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, gelecek hafta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek Mevlid-i Nebi Haftası ana programına katılacağını söyledi.