banner38

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kanaat önderleri ile bir araya geldi

Şanlıurfa'ya gelen Diyanet İşler Başkanı Erbaş, burada kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Gündem 07.11.2021, 20:30
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kanaat önderleri ile bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Şanlıurfa'da bir araya geldiği kanaat önderlerine, daha çok çocuk, genç ve aileye ulaşarak onları irşat yönünde geliştirme tavsiyesinde bulundu.

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre Erbaş, Şanlıurfa’da İl Müftüsü Ramazan Tolan’ın da katıldığı toplantıda kanaat önderleriyle bir araya geldi. Konuşmasında, Kur'an kurslarının, camilerin daha nitelikli, eğitimi, öğretimi ve hizmeti daha nitelikli hale getirmenin gayreti içerisinde olacaklarını belirten Erbaş, bu çalışmaların asıl hedefinin irşat olduğunu kaydetti.

"Daha fazla gencimize, çocuğumuza nasıl ulaşabiliriz? Daha fazla aileyi İslami ilkeler doğrultusunda nasıl kurabiliriz? Onları dinsizlik cereyanına kapılmaktan nasıl kurtarabiliriz? Hepimizin amacı bu." ifadelerini kullanan Erbaş, ilmi sırf öğrenmek ve öğretmek için yapmadıklarını, hedeflerinin İslam'ı doğru şekilde ulaştırmak, insanları yanlıştan kurtarmak, Kur'an-ı Kerim ve sünnet çizgisinde, daha fazla kişiye bunu anlatmak olduğunu bildirdi.

Erbaş, "Bunun adı da irşattır. Yani Peygamber Efendimiz (s.a.s.) hayatı boyunca ne yaptıysa biz de varisleri olarak bunu yapmak durumundayız. Hakkın batıla galip geldiğine şahitlik yapmamız lazım. Bunun içerisinde olmamız lazım. Hakkı anlatmak batılı ortadan kaldırmak için neler yapmamız gerekiyor? Bunun gayreti içerisinde olmalıyız." ifadelerini kullandı.

"İnsanlar bilinçli olarak dinden uzaklaştırılıyor"

Hz. Muhammed'in en önemli özelliklerinden birinin "uyarıcılık" olduğunu kaydeden Erbaş, "İnsanlar bilinçli olarak dinden uzaklaştırılıyor. Tarihte görülmediği kadar sosyal medya ve iletişim kanalları ile gençlerimize, çocuklarımıza sürekli dinsizlik aşılanıyor. Uyarıcılık görevimizi yapmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Uyarmaya ve irşada dönüştürülmediğinde, öğrenilen ilmin bir manası olmadığına dikkati çeken Erbaş, “O zaman ilmimiz sadece duvarların arasında kalır ve bizimle beraber gider. Ne kadar çocuğa, gence ve aileye ulaşabilirsek irşat yönünü geliştirebilirsek işte o zaman ilim faydalı olur. Bunları, yetiştirdiğimiz öğrencilere anlatalım." diye konuştu.

Erbaş, Hazreti Muhammed'in en büyük mucizesinin Kur'an-ı Kerim olduğunu belirterek, "Peygamber Efendimiz (s.a.s.) yok ama sünnetleri var. Yeter ki biz onu canlı tutalım, sünnetlerini birebir yaşayalım. Biz Rabb'imizin dinine hizmet ettiğimiz sürece o da bize yardım edecektir. Bunu vadediyor. Eğer biz bu yolda samimi bir şekilde yürürsek hiçbir başka bir güç galip gelmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
#Diyanet İşleri Başkanlığı #Ali Erbaş #Şanlıurfa
Yorumlar (0)
banner35
16
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Karagümrük 12 19
8. Fenerbahçe 11 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Antalyaspor 12 15
14. Kayserispor 11 14
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Tuzlaspor 11 17
7. Kocaelispor 10 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 10 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. Liverpool 10 22
4. West Ham 10 20
5. M. United 11 17
6. Brighton 11 17
7. Arsenal 10 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Crystal Palace 11 15
10. Tottenham 10 15
11. Everton 10 14
12. Leicester City 10 14
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Aston Villa 11 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 12 27
2. Real Sociedad 12 25
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Espanyol 13 17
11. Valencia 12 16
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 12 14
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 12 10
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6