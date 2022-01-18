Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Arnavutluk'taki Ethem Bey Camisi'nde ezan okudu
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Arnavutluk'ta restorasyonu tamamlanıp resmi açılışı gerçekleştirilen Ethem Bey Camisi'nde ezan okudu.
Gündem 18.01.2022, 01:08
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla resmi açılışı gerçekleştirilen Ethem Bey Camis’nde ezan okudu.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla resmi açılışı gerçekleştirilen Ethem Bey Camii’nde ezan okudu. pic.twitter.com/87suRsa4JB— Diyanet (@diyanetbasin) January 17, 2022
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