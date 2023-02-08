Diyanet, ekipleriyle deprem bölgesinde
Depremin meydana geldiği Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Malatya, Adana, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerine hareket eden binlerce Diyanet personeli arama kurtarma çalışmalarında önemli görevler üstleniyor.
Gündem 08.02.2023, 23:49 08.02.2023, 23:51
Depremin meydana geldiği Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Malatya, Adana, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerine hareket eden binlerce Diyanet personeli arama kurtarma çalışmalarında önemli görevler üstleniyor.
Kaynak: Diyanet Haber
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