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Disleksi olduğunu 53 yıl sonra öğrendi

Aharon Küçükmatar, Kapalıçarşı'daki adıyla Roni Usta'nın hayatı, disleksi ile bambaşka bir yöne girdi. Derslere uyum sağlayamadığı için okulu bıraktı, uzun süre zeka geriliği olduğu sanıldı. Ancak o parmakla gösterilen bir kuyum ustası oldu.

Gündem 20.02.2022, 12:24 20.02.2022, 13:31
Disleksi olduğunu 53 yıl sonra öğrendi

Aharon Küçükmatar, Kapalıçarşı'da bilinen adıyla Roni Usta, 40 yıldır altın işliyor. Ancak onu diğer altın ustalarından ayıran bir fark var. Roni Usta, disleksi ile mücadele etmesine karşın takılara şekil veriyor. 

Disleksi, okumada ve yazmada, boyut, mesafe ve hız gibi kavramları algılamada güçlük yaşatan nörolojik bir rahatsızlık: 

“3'ü ters yazarız. 2'yi ters yazarız. 1'i, n harfini… B, d harfleri bizde karışır. Rakamlar karışır. Bunu bizim algılamamız çok zor.”

Zorluklarla geçen 53 yıl...

Küçükmatar'ın rahatsızlığı ailesi ve öğretmenleri tarafından da fark edilemedi. Bu nedenle henüz küçük bir çocukken pek çok tutkusundan vazgeçti:

"İlkokul yıllarında hiç bir şeyi algılayamıyordum. Her şeyi yanlış yapıyordum. Bazı şeylere kapattım kendimi. 'Ben şimdi aptal mıyım akıllı mıyım?' devamlı bu soruyu sordum 53 yaşıma kadar..."

Öğretmenleri farkedemedi, eğitimi yarım kaldı

Roni Usta'nın küçük yaşlardaki resim çizmeye olan yeteneği de yine öğretmenleri tarafından farkedilemedi. Küçükmatar, böylelikle resme de küstü: 

"Resim yapmayı çok seviyordum. Resim hocam bana 1-2 veriyordu. O çocuk yaşımda, 8 yaşlarında hocama ‘neden?’ diye soruyorum. ‘Bunları sen yapmıyorsun ki. Annen baban yapıyor’ cevabını alınca o saatten sonra resim yapmayı da bıraktım."

Küçükmatar, ortaokul birinci sınıfta okuyup yazamadığı için eğitim hayatına son verdi. Kuyumculuğa yöneldi. Yıllar sonra evlendi, çocuk sahibi oldu.

Oğlunda da aynı rahatsızlığı görünce disleksiyi öğrendi

Çocuğu 7 yaşına geldiğinde onda da disleksi görüldü. Kendi yaşadıklarını çocuğu da yaşamasın diye uzman bir eğitimciye danıştı. Roni Usta'ya ve eşine, Amir Khan'ın "Yeryüzündeki Yıldızlar" adlı filmi izlemeleri önerildi:

"Filmdeki çocuğun ismi İşhan. İşhan'ın not defterlerine bakarken, ben orada bir uyanış yaşadım. Kendi not defterimi gördüm. Aynı kırmızı işaretler bende de vardı. 123 yazacağıma 321 yazmışım, n harfini ters yazmışım."

Disleksi hastalarına kuyum işçiliği eğitimi vermek istiyor

Roni Usta izlediği filmle çocukluğunda yaşadığı sorunla yüzleşti. Albert Einstein ve Leonardo Da Vinci gibi pek çok bilim insanı ve sanatçının da disleksi yaşadığını hatırlatan Roni Usta, farkındalık için bu sıkıntıyı yaşayanlara Mahrec Sanatevi'nde kuyumculuk eğitimi vermek istiyor. 

Kaynak: TRT Haber
#Aharon Küçükmatar
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