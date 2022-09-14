Dışişleri duyurdu: Türkiye-Belçika siyasi istişareleri Ankara'da yapılacak

Türkiye-Belçika siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Belçika Dışişleri, Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanlığı'ndaki muhatabı Büyükelçi Jeroen Cooreman başkanlıklarında bugün Ankara’da gerçekleştirilecek.

İstişarelerde, Belçika ile ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması ve Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.