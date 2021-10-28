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Dışişleri Bakanı: 'Rusya ve ABD sözünde durmadı'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, özel bir televizyon kanalında 10 büyükelçi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, "PKK/YPG'nin saldırıları arttı. Ne Rusya ne ABD bunları geri çekme sözünde durmadı." dedi.

Gündem 28.10.2021, 11:28
Dışişleri Bakanı: 'Rusya ve ABD sözünde durmadı'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "10 büyükelçinin yaptığı açıklama kabul edilemez. Ülke ve milletin kabul edemeyeceği bir davranışta bulundular. Büyükelçiler hatalarını anladı, net bir şekilde geri adım attı" açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu, "10 büyükelçinin yaptığı açıklama kabul edilemez. Ülke ve milletin kabul edemeyeceği bir davranışta bulundular. Büyükelçiler hatalarını anladı, net bir şekilde geri adım attı" dedi. 

"Görüş başka bir şey talimat vermek başka bir şey"

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bunun böyle yapılmaması gerektiğini en iyi ABD’li elçinin bilmesi lazımdı. Bu davranışlardan artık herkesin ders almazı lazım. Görüş başka bir şey talimat vermek başka bir şey.

Büyükelçiler yeni açıklama yapmasa, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sınır dışı edilmeleri konusunda çalışma başlatmıştık. Biz bunların hazırlıklarını yaptık. Ülke ve milletin kabul edemeyeceği bir davranışta bulundular. Viyana Sözleşmesine göre bu bizim hakkımızdır."

"Bavulunu toplayanlar oldu"

Cumhurbaşkanımızın Eskişehir konuşmasında sonra bir panik başladı. Ne olacak diye bize soranlar oldu. Biz Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrası gerekli hazırlıklarımızı yaptık, kabineye sunacaktık.

Hazırlıklarımızdan da haberdar olan, bavullarını toplamaya başlayanlar da olmuş. Bu açıklamayı yapanlar bunu nasıl düzeltebiliriz arayışına girdiler."

"Ülkemizin onurunu kimseye çiğnetmeyiz"

"Osman Kavala Soros'un adamı, amacı meşru hükümeti devirmek, hangi ülke bunu kabul edebilir?

Türkiye'ye ne kimse parmak sallayabilir, ne Türkiye’nin içişlerine karışabilir, ülkemizin onurunu kimseye çiğnetmeyiz.

Büyükelçilerin böyle davranmasını kabul etmediğimizi gösterdik. Bu böyle kalmaz. Biz bunun peşinde olmaya devam edeceğiz, gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz."

Erdoğan-Biden görüşmesi 

ABD ile ilk görüşmenin yapıldığını da söyleyen Çavuşoğlu, "Bu görüşmeler devam edecek. F-35 konusu da konuşuluyor" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Görüşme teklifi ABD tarafından geldi. Öyle görünüyor ki bu görüşme Glasgow'da olacak. Önce konuşma sıraları belli olacak. Ona göre arkadaşlarımız bir saat üzerinde çalışıyorlar. Tarih, saat belli olur. Bize görüşme talebinde bulunan ülkelerin listesini Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz."

Terörle mücadele

"PKK/YPG'nin saldırıları arttı" diyen Çavuşoğlu, "Ne Rusya ne ABD bunları geri çekme sözünde durmadı. Böyle durumda da kendimiz gereğini yapmamız lazım" diye konuştu.

#dışişleri bakanı #abd
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