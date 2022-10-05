Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karzai ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Bakan Mevlüt Çavuşoğlu; Karzai, Otunbayeva ve Lipavsky ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Otunbayeva'yı tebrik ederken, Çek mevkidaşı ile Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne ilişkin görüşmede bulundu.

Çavuşoğlu'nun, Karzai ile görüşmesine ilişkin bilgi paylaşılmadı.