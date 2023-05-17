Dışarı atılan depremzedelerle ilgili yeni açıklama

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedelerin konatlamalarına son verme kararına ilişkin, "İlimizdeki bütün depremzedeler devletimizin güvencesi altındadırlar. O anlamda kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Devlet tüm kurumlarıyla depremzedelerimizin yanındadır" dedi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Kurumların yaptığı kendilerini bağlar. Şu bir gerçek, depremin ilk günlerinden itibaren ilimize gelen tüm depremzedeler ile biz zaten ilgileniyoruz. Devletimiz bütün kurumlarıyla depremzedelerimizin bütün vilayetlerde olduğu gibi Tekirdağ'da da yanlarındadır.

Dün talihsiz bir meydana gelmiş, ayın 21'inden itibaren yani önümüzdeki pazardan itibaren bugüne kadar verilen hizmetlerin verilmeyeceğini bildirmiş bir belediye. Biz zaten depremzedelerimizin yanındayız, her zaman için. Onlar bugüne kadar biz ilgilendik diyorlarsa sağolsunlar. Tabi şık bir durum da değil. Kendilerini ilgilendirir. Buna yorum yapacak durumda değilim.

Fakat ilimizdeki bütün depremzedeler zaten devletimizin güvencesi altındadırlar. O anlamda kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Zaten bugün de tekrar depremzedelerimizi gezdik dolaştık. Onlara da devletimizin bu teminatını verdik. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın, hem Sayın Bakanımızın selamlarını ilettik kendilerine.

Devletimiz güçlüdük, tüm kurumlarıyla da depremzedelerimizin yanındadır. Kendileri ne kadar isterlerse burada kalmaya devam edebilirler. Ne zaman gitmeyi arzu ederlerse gitmeleri için de zaten devletimizin yeterli imkanları vardır. Her zamanda olacaktır. Gitmek istedikleri yere de kendilerini ulaştırırız. Tercih kendilerinin.