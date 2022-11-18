Diplomaside merkez ülke

Tahıl koridorunun uzatılması ile birlikte Türkiye, Ukrayna savaşı eksenli gelişmelerde bir kez daha çözümün merkezi olarak dikkatleri çekti. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından askeri tarafsızlığını ilan eden Avusturya’nın başkenti Viyana, Sovyetler Birliği ile ABD istihbarat servislerinin sıklıkla buluştuğu ve ihtilaflı meselelerin çözüme kavuşmasında etkin rol oynamasıyla tarihe geçmişti. Türkiye’nin son dönemde diplomaside yaptığı ev sahiplikleri Viyana’nın konumuna benzetiliyor.

VİYANA’DAN TÜRKİYE’YE KAYDI

Ukrayna’yı işgal etmesi sonrası tüm dünya tarafından ambargo uygulanması sonrası Avusturya da bu yaptırımlara katılarak Rusların Avusturya’ya girişini yasaklamıştı. Bu durumda Rusya ile diyalog halinde olan tek ülke olan Türkiye, diplomasinin ön ayağı oldu. Yaptırımlar sorasında Rusya’nın dünya ile tek bağlantısı olan Türkiye, Rusya’nın yaptığı görüşmelerde de kritik rol oynuyor. Rusya ve Ukrayna savaşında izlediği ılımlı politika ile dünyadan da takdir toplayan Türkiye, bu tutumuyla çözüme ulaşan birçok girişime önayak oldu.