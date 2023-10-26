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Dilan ve Engin Polat şirketlerine operasyon

Dilan ve Engin Polat çiftine ait şirketlere eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şirketlerde aramalar yapılıyor.

Gündem 26.10.2023, 11:28
Dilan ve Engin Polat şirketlerine operasyon

Dilan Polat ile Engin Polat'ın MASAK raporu sonrası tüm mal varlıklarına el koymuş, yurt dışı çıkış yasağı getirilmişti. Bu sabah Polat çiftine ait 15 şirkette arama başlatıldı. Çift hakkında gözaltı kararı olmadığı belirtildi.

ADALET BAKANI: YURT DIŞI YASAĞI VAR, MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili şunları söylemişti: "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bir soruşturma söz konusu.

Orada 12 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı, adli kontrol tedbiri kararı verildi. Bütün mal varlıklarına da el konuldu. MASAK raporları çerçevesi içerisinde de bütün bunlar yargımız tarafından süratle gerçekleşiyor. Sosyal medyada yargının bu konuda duyarsız kaldığı eleştirilerine kesinlikle katılmayın, bunlara inanmayın."

"YARGI, HER TÜRLÜ SUÇ ŞEBEKESİNİN ÜZERİNE GİTMEYE DEVAM EDECEK"

"Yargı her türlü suçun üzerine kararlılıkla gider. Son zamanlarda çeteler üzerine yapılan operasyonlar, uyuşturucu tacirlerinin üzerine gidilmesi tüm bunlar yargının talimatlarıyla, cumhuriyet başsavcılıklarımıza gelen ihbarların anında değerlendirilerek kollara verilen talimatlarla cumhuriyet başsavcısı ve savcılarımızın konunun üzerine hassasiyetle gitmesiyle gerçekleşiyor. Yargı, her türlü suç şebekesinin üzerine gitmeye bundan sonra da devam edecektir. Tüm hedefimiz, Türkiye'yi huzurlu bir geleceğe, her türlü şiddetten, terörden arınmış ve çetelerden arınmış bir ülke yapmanın gayreti içerisindeyiz."

#Dilan Polat #Engin Polat
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