Dikkat: Kış lastiği zorunlu oldu

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Bölgemizde ve İstanbul'da devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, Osmangazi Köprüsü'nden İstanbul istikametine gidişler sadece kış lastiği olan binek araçlara açık olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.