Dikkat: İstanbul'da çift bilet tarifesi yürürlükte

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa; 9 Nisan 2022 Cumartesi 00.00'dan itibaren çift bilet uygulamasının geçerli olduğunu açıkladı.

Tek geçişlik İstanbulkart ücreti 7,67 TL iken, İstanbul'da gece 00:00'dan sonra toplu ulaşım kullanan kişilerin, çift bilet tarifesi üzerinden 15.34 TL ödeyeceği öğrenildi. İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapılmıştı.

İstanbul'da 27 Ağustos 2019'da alınan UKOME kararıyla gece ulaşımı uygulaması başlamıştı. Şehir Hatları'nda ise, 6 Şubat 2020 tarihinde alınan UKOME kararıyla 2 hatta gece tarifesi uygulaması girmişti.

İBB BEYAZ MASA: "9 NİSAN'DAN CUMARTESİ 00:00 DAN İTİBAREN ÇİFT BİLET UYGULAMASI GEÇERLİ OLMUŞTUR"



Hakan Ergin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa'nın resmi Twitter hesabını etiketledi ve "Merhabalar bu gece çift tarife olayı toplu taşımada gerçek mi acaba sayın yetkililer?" diye sordu.

İBB Beyaz Masa; Hakan Ergin'e cevap verdi ve "Merhaba, 9 Nisan 2022 Cumartesi 00:00 dan itibaren çift bilet uygulaması geçerli olmuştur. İyi geceler dileriz" ifadelerini kullandı.

GECE ULAŞIMI UYGULAMASINA 27 AĞUSTOS 2109 TARİHİNDE GEÇİLDİ



İstanbul'da 27 Ağustos 2019'da alınan UKOME kararıyla gece ulaşımı uygulaması başlamıştı. Şehir Hatları'nda ise, 6 Şubat 2020 tarihinde alınan UKOME kararıyla 2 hatta gece tarifesi uygulaması girmişti.

Metrobüs ve otobüs hatlarında, haftanın her gününde gece seferleri 01.00 ile 06.00 saatleri arasında uygulanıyor. Otobüslerde E3 ile E10 hariç diğer hatlarda gündüz tarifesinin çift biletle hizmet veriliyor. Metrobüs hattında ise gündüz tarifesi ile ücretlendirme devam ediyor. Otobüslerde Ramazan ayına özel 02.00'ye kadar yapılan seferlerde gündüz tarifesi uygulanıyor.

Metrolarda cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan geceler ile resmi tatillerde yapılan gece seferleri, gündüz tarifesinin çift bilet üzerinden ücretlendiriliyor. Ramazan ayında ise, hafta içi 02.00'ye kadar yapılan seferlerde gündüz tarifesi geçerli.

Deniz hatlarında gece seferleri hafta sonu 2 hatta, 00.30 ile 05.30 saatleri arasında yapılıyor. Ücret, yine çift bilet olarak uygulanıyor.

Kaynak: A Haber

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