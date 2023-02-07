'Dezenformasyon Bildirim Servisi' kullanıma açıldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Dezenformasyon Bildirim Servisi''nin kullanıma açıldığını duyurdu.

Altun, "Deprem felaketine ilişkin üretilen ve yayılan şüpheli/yalan olduğunu düşündüğünüz haberleri uygulamamızı telefonunuza indirip bildirebilirsiniz" açıklamasını yaptı.