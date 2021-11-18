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Dezenfektan kullanmayı unuttuk

Salgının başında satış rekoru kıran dezenfektana rağbet azaldı. Bu, önlemlerdeki gevşemenin boyutunu gözler önüne serdi. Minibüs şoförü Mehdi Güzel “Araçta bulunan dezenfektanı iki günde bir yenilerken şimdilerde haftada bir yeniliyorum” dedi. Restoran işletmecisi Süleyman Aydemir de müşterilerin masalarda dezenfektan istemediğini söyledi.

Gündem 18.11.2021, 08:47 18.11.2021, 08:50
Dezenfektan kullanmayı unuttuk

Salgının başında satış rekorları kıran dezenfektanları artık unuttuk. 25 bin bandında dalgalı bir seyir izleyen günlük Kovid-19 vakalarında, vatandaşın maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyumunda dikkatsiz davranması rol oynuyor. Öyle ki, salgının başında sık sık kullanılan dezenfektanlar bile artık gündemimizde yok.

KULLANAN OLMADIĞI İÇİN MASALARDAN KALDIRDIK

Kızılay hattında yolcu taşıyan minibüs şoförü Mehdi Güzel, yolcularının eskiye oranla koronavirüs tedbirlerine uymadığına dikkati çekti. Güzel, “Pandeminin başında araçta bulunan dezenfektan kutusunu iki günde bir yeniliyordum. Bugünlerde haftada bir yeniliyorum” dedi. Çarşı esnaflarından Caner Yıldız da “Pandeminin başında 15 günde 5 litre dezenfektan kullanıyorduk. Dükkanımıza gelen her müşteri dezenfektan kullanırdı. Son günlerde kullanan olmadığı için kaldırdık” şeklinde konuştu. Karanfil Sokak’ta restoran işleten Süleyman Aydemir ise “İlk zamanlarda müşterilerimiz oldukça dikkatliydi, kurallara uyuyorlardı. Günler geçtikçe artık tedbirler toplumda azaldığı gibi işletmemize gelen müşterilerimiz arasında da tedbirler azaldı. İlk başlarda bidonlarla dezenfektan tüketirken artık dezenfektanlar şişesinde duruyor. Müşterilerimiz artık masalarda dezenfektan kutusu görmek istemedikleri için kaldırmamızı istiyorlar.” dedi.

Tüketim 25’ten 2 litreye düştü

Medikalci Özler Kocaer “Dezenfektan satışları pandemi öncesine döndü” dedi. Kocaer, “Pandeminin başında günde ortalama 20-25 litre satışımız olurken bugünlerde günde 2 litre satılıyor” ifadelerini kullandı. Medikalci Musa Rol de “Pandeminin başında ayda ortalama 2 ton satıyorduk şu an ise pandemi öncesine döndük. Ayda 500 kilogram dezenfektan ancak satıyoruz” dedi.

Duyarlılığımızı yitirdik

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, toplumun salgına karşı duyarlılığını yitirdiğini söyledi. Ertuğrul, “Ülkemiz bir savaşta olsa ve her gün 200 askerimizi kaybetsek nasıl hissederiz? Kovid-19 nedeniyle her gün bu kadar insanı kaybediyoruz.” ifadelerini kullandı. Tüm dünyada salgının yeniden tırmanışa geçtiğini aktaran Ertuğrul, şunları aktardı: “Ülkeler kısıtlamaya gidiyor. Bizde ise bir restorana gidildiğinde HES koduna dahi bakılmıyor. Salgınla ilgili duyarlılığın yeniden sağlanması gerekiyor. Bir sağlık krizi var ve duyarlılığın artması için yeniden kampanyalar yapılmalı. Sağlık Bakanlığı bu doğrultuda önlemleri sıkılaştırmalı. Salgın kontrolsüz bir biçimde sürüyor, engellenebilecek ölümler tedbirsizlik yüzünden can almaya devam ediyor.”

#dezenfektan
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