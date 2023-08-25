Devlet erkanı Ahlat'ta bir araya geldi

Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlamalarına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geleceğe emin adımlarla yürümek için geçmişten ders alınması gerektiğine dikkat çekti. Erdoğan, "Daha güçlü bir geleceğe yürüyeceğiz" dedi.

Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesinde ilk adımın atıldığı günün 952. yıl dönümü.

Bu kapsamda Bitlis'in Ahlat ve Malazgirt ilçelerinde Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümünün coşkusu yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bitlis'te katıldığı toplu açılış töreninin ardından Ahlat'a geldi.

Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti

Erdğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları da eşlik etti.

Burada halka hitap eden Erdoğan, geçmişten ders çıkartarak geleceğe yürüyeceklerini söyledi.

"BU TOPRAKLARDAKİ MEVCUDİYETİMİZİN BELGESİDİR"

Erdoğan, şöyle onuştu:

"Türk milletinin şanlı tarihini öğrenmek isteyenler Ahlat’ı ve Malazgirt’i ziyaret etsin. Ahlat 8 bin 200 ecdad mezarıyla birlikte bu topraklardaki mevcudiyetimizin belgesidir.

Anadolu’nun fatihi Malazgirt destanının şanlı komutanı Sultan Alparslan’ı ve tüm şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla yad ediyorum.

Ahlat yolunda vefat eden Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun hocamıza bir kez daha rahmet diliyorum.

"GEÇMİŞTEN DERS ALARAK GELECEĞE YÜRÜYECEĞİZ"

Yarın inşallah Malazgirt’te olacağız. 30 Ağustos’u Ankara’da kutlayacağız ardından 85 milyon olarak 29 Ekim’de Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına ulaşmanın sevincini yaşayacağız. Geçmişten ders alarak daha güçlü bir geleceğe yürüyeceğiz."