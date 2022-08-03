Devlet Denetleme Kurulu'ndan KPSS açıklaması
Müfettişlerden oluşan heyetin ÖSYM'ye gönderildiğini belirten Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, ÖSYM'ye müfettişlerden oluşan heyet gönderdiklerini belirterek "Bir sorun görünüyor. KPSS ile ilgili sorunun ne boyutta olduğunu müfettiş arkadaşlarımızın çalışması gösterecek" dedi.
Gündem 03.08.2022, 14:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddialar sonrası Devlet Denetleme Kurulu'na konuyu inceleme talimatı verdi.
Görevlendirilen heyetin yerinde inceleme yapacağını belirten Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, ''Bir heyet görevlendirdik. Müfettişlerden oluşan heyet yerinde inceleme ve araştırma yapacak. ÖSYM'deki inceleme ve araştırma sürecine ilişkin bir süre vermemiz şu aşamada mümkün değil. Tabloyu tam olarak görmemiz lazım. Ancak mümkün olan en kısa sürece raporumuzu Cumhurbaşkanına sunacağız . bir sorun göründüğünü ifade etmiştim . Sorunun ne boyutta olduğunu müfettiş arkadaşlarımızın çalışması gösterecek'' dedi.
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