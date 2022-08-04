Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı'dan KPSS açıklaması
Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı KPSS'ye yönelik incelemelerin titizlikle yürütüldüğünü söyledi.
Gündem 04.08.2022, 10:22
Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) yönelik incelemelere titizlikle devam ettiklerini belirtti.
Arıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet Denetleme Kurulu olarak KPSS'ye yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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