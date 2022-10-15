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Devlet Bahçeli'den maden işçileri için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Gündem 15.10.2022, 13:35 15.10.2022, 16:19
Devlet Bahçeli'den maden işçileri için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifa diledi.

Bahçeli, Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Maden ocağında emek ve alın teriyle ekmeğini kazanmanın mücadelesini verirken hayatlarını kaybeden işçi kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, hastanelere nakledilip tedavileri devam eden işçi kardeşlerimize de şifalar diliyorum.

Rabbimden niyazım, ebediyete irtihal eden işçilerimizi cennetiyle ve cemaliyle buluşturmasıdır. Bu duygularla kederli ailelere ve aziz milletimize sabır ve baş sağlığı temennilerimi bahusus iletiyorum."

#maden işçileri #Devlet Bahçeli
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