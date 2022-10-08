Devlet Bahçeli: Yeni bir anayasaya ihtiyaç var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen Siyaset ve Liderlik Okulu 18. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarının satır başları şöyle:

KILIÇDAROĞLU'NUN 'BAŞÖRTÜSÜ' ÇIKIŞI

Başörtüsü mevzusunu çözmüş olan Türkiye Cumhuriyeti'nde bu konunun sanki çözülmemiş gibi tekrar gündeme taşıması üzücü olmuştur.

(Anayasa değişikliği) Bu tartışmayı tamamen sonlandırmak için yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu ortadadır.

Hayırlı bir teşebbüs, destek vereceğiz.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Seçim yasa çerçevesinde 18 Haziran'da yapılacak.

Hadi diyelim seçim yapıyoruz diyelim, 6'lı masanın adayı yok.