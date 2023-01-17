banner38

Devlet Bahçeli seçim için tarih verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim çağrısı yaparak, "Uzlaşarak Türkiye'yi birlikte seçime taşıyalım. Mayıs ayında bu işi bitirelim" dedi.

Gündem 17.01.2023, 10:56 17.01.2023, 11:09
Devlet Bahçeli seçim için tarih verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Bahçeli, konuşmasında şunları kaydetti;

Milliyetçi Hareket Partisi, önümüzdeki bahar mevsiminde gerçekleşmesi gündemde olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine tam olarak hazırdır ve başarıya inanmıştır. 15 Ocak 2023 Pazar gününden itibaren seçim gündemine, seçim sürecine girdiğimiz bu suretle seçim hazırlıklarını daha da yaygınlaştırmaya, daha da yoğunlaştırmaya karar verdiğimiz herkesce malumdur. Partimiz adına 15 Ocak siyaset stratejimiz ve seçim çalışmalarımız için kritik bir eşiktir. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinin ne zaman yapılacağına ilişkin tartışmaların bir an evvel son bulması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortak aklın, ortak demokratik iradenin tecessüm etmesi, mevsim şartları ile birlikte hayatın olağan akışına uygun bir tarihin mutabakatla tespiti iyi niyetli beklentimizdir.

Eğer Gazi Meclis'ten böyle bir karar çıkarsa bu durum erken seçim değil, yalnızca seçim tarihinin güncellenmesi olarak okunmalı ve yorumlanmalıdır. Kriz çıkarmanın, kutuplaşma üretmenin, kavga iklimi yaratmanın, ahlaken ve siyaseten bir karşılığının olmayacağını kimseye de bir fayda sağlamayacağını görmek lazımdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçim kararının alınabilmesi için ihtiyaç duyulan beşte üç çoğunluk bulunamazsa yani muhalefet partileri bu yönde bir adım atmaktan itina ederse, Cumhurbaşkanımız Anayasanın 116. maddesinin 2. fıkrası uyarınca seçimlerin yenilenmesine karar verebilecektir. Milletçi Hareket Partisi iki alternatife de hazırdır. 

"Millet iradesinden kaçmanın hiç kimseye bir yararı dokunmayacaktır"

Cumhurbakşanımız seçimlerin yenilenmesine karar verdiği anda Cumhurbaşkanı Seçim Kanununun 3. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen 60 günlük süre de işlemeye başlayacaktır. Muhalefet partileri şayet Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinden umut kesmemişlerse, ipe un sermeyi bir kenara bırakma düşüncesine sabitlenmemişlerse, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde makul bir tarihin uzlaşma ile belirlenmesinin önünde hiç bir engel kalmayacaktır. Demokrasimiz rüştünü ispat etmelidir. Sandıktan korkmanın millet iradesinden kaçmanın hiç kimseye bir yararı dokunmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı Cumhuriyetin 100. yıldönümüze yakışır ve yaraşır bir seçim atmosferinin tesisi için elinden gelen tüm demokratik sabır, katkı ve tahammülü gösterecektir.

"Türkiyemizi hep birlikte seçime taşıyalım"

Seçimlerin şölen havasında yapılması hepimizin görevidir. Sandık er meydanıdır. Sandık milli iradenin tecelli meydanıdır. Muhalefet partilerinin çekinecek ve ürkecek bir durumları yoksa gerçekten de demokrasinin vazgeçilmez ilkelerine bağlı olduklarını iddia ediyorlarsa buyursunlar halep orada ise arşın Meclis'tedir. Gazi Meclisimiz Türk milletinin demokratik hükmü, iradesinin onuru, 103 yıllık medarı iftiharıdır. Konuşarak, tartışarak, uzlaşarak, anlaşarak, görüş birliği vasatını oluşturarak Türkiyemizi hep birlikte seçime taşıyalım. Kaldı ki mayıs ayı içinde bu işi bitirelim. Sözü ve kararı hep birlikte aziz milletimizin kutlu iradesine tevdi edelim.

#Devlet Bahçeli
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 42
2. Fenerbahçe 18 38
3. Başakşehir 18 34
4. Adana Demirspor 18 33
5. Beşiktaş 17 32
6. Trabzonspor 18 32
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Karagümrük 18 21
11. Giresunspor 18 20
12. Gaziantep FK 18 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Kasımpaşa 18 19
15. Antalyaspor 17 18
16. Hatayspor 18 17
17. Sivasspor 18 15
18. İstanbulspor 18 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 19 35
3. Bodrumspor 19 35
4. Keçiörengücü 19 33
5. Boluspor 19 33
6. Pendikspor 19 31
7. Rizespor 19 31
8. Bandırmaspor 18 31
9. Sakaryaspor 19 28
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 19 24
12. Adanaspor 19 21
13. Altay 19 21
14. Erzurumspor 19 21
15. Tuzlaspor 19 19
16. Altınordu 19 16
17. Ö.K Yeni Malatya 19 15
18. Denizlispor 19 15
19. Gençlerbirliği 19 7
Takımlar O P
1. Arsenal 18 47
2. M.City 18 39
3. Newcastle 19 38
4. M. United 18 38
5. Tottenham 19 33
6. Fulham 20 31
7. Brighton 18 30
8. Brentford 19 29
9. Liverpool 18 28
10. Chelsea 19 28
11. Aston Villa 19 25
12. Crystal Palace 18 22
13. Nottingham Forest 19 20
14. Leeds United 18 17
15. Leicester City 19 17
16. Wolves 19 17
17. Bournemouth 19 16
18. West Ham United 19 15
19. Everton 19 15
20. Southampton 19 15
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 17 35
4. Atletico Madrid 17 28
5. Villarreal 17 28
6. Real Betis 16 28
7. Osasuna 17 27
8. Athletic Bilbao 17 26
9. Rayo Vallecano 17 26
10. Mallorca 17 22
11. Girona 17 21
12. Valencia 16 19
13. Almeria 17 18
14. Espanyol 17 17
15. Getafe 17 17
16. Celta Vigo 17 17
17. Real Valladolid 17 17
18. Cadiz 17 16
19. Sevilla 17 15
20. Elche 17 5
banner23