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Devlet Bahçeli: 'İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak sivriltmeye çalışıyorlar'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İBB Başkanı suç işlemişse elbette sonuçlarına katlanmalıdır. İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak sivriltmeye çalışan siyaset bezirganlarının 6'lı masaya dinamit fırlattığı ayan beyan ortadadır" dedi.

Gündem 18.12.2022, 17:14 18.12.2022, 17:17
Devlet Bahçeli: 'İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak sivriltmeye çalışıyorlar'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Mersin'deki mitinginde konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

2023 bir kader yılıdır, tarihi bir seçim yapılacaktır. Artık bütün yollar 2023 seçimlerine açılmaktadır. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ayrışmadan, ayrı düşmeden hedeflerimize ulaşacağız.

"ONLINE BAĞLANAN DANIŞMANLARA İHTİYACIMIZ YOKTUR"

6'lı masa yabancıların güdümündedir. CHP, ücretli ve ithal danışmanlara bel bağlayacak kadar kopmuştur. Kılıçdaroğlu, istikametini şaşırmıştır. Milletimizin hassasiyetleriyle ters düşen kiralık akıl hocaları Atatürk'ün partisinin kılavuz kaptanı haline gelmiştir. Parayla danışmanlık alanlar, yarın parayla da her değerini satacaktır. CHP'nin ekonomi vizyonu diye bir şey yoktur. Bu partinin misyonu ülkenin yıkımı ve dağılmasıdır. Online bağlanan danışmanlara ihtiyacımız yoktur. Kılıçdaroğlu gününü sandıkta görecektir. CHP hastadır, bu hastalığın adı da işbirlikçiliktir. CHP'nin altı su alan kayığı batmak üzeredir.

"ÇOCUK İSTİSMARINA GÖZ YUMULMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Kadın ve çocuklarımıza zulüm yapanlar hem şerefsiz hem de günahkardır. Küçücük yaştaki çocukların istsmarına göz yumulması mümkün değildir. Aklımızın almadığı bu iğrençliğe akıl yürütmek de beyhudedir. Suçlular en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Konu yargıdadır, kimsenin insanlık dışı muameleye onay vermesi düşünülemeyecektir. Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanlığı'nın kapısına dayanması başlı başına sorumsuzluktur. Hiç kimse bir sapıklıktan hareket ederek dinimizi sorgulayamaz. Hiç kimse insanlık suçunu basamak yaparak inanan insanları zan ve töhmet altında bırakamaz.

"İBB BAŞKANI SUÇ İŞLEMİŞSE SONUÇLARINA KATLANMALIDIR"

Kılıçdaroğlu ve zillet ortakları Türkiye'de hukukun olmadığından bahsetmektedir. Türkiye'de istibdat olsaydı Kılıçdaroğlu ve şürekası devlete ve millete her defasında meydan okuyabilir miydi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında kesin olmayan hapis kararından sonra Saraçhane tiyatrosu düzenleyenlerin Türk yargısına saldırması en hafif tabirle fırsatçılıktır. İBB Başkanı suç işlemişse elbette sonuçlarına katlanmalıdır. İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak sivriltmeye çalışan siyaset bezirganlarının 6'lı masaya dinamit fırlattığı ayan beyan ortadadır. Kılıçdaroğlu'nu tuzağa düşürmek amacıyla manevra yapanlara en iyi cevabı CHP'ye oy veren kardeşlerim verecektir. 6'lı masadaki parti başkanlarının birbirini tekzip eden konuşlarını hiç kimse kaale almaz. Bu ay sonunda yapacağınız toplantıda adayınızı açıklayınız. Korkacağınız bir ilişkiniz yoksa cumhurbaşkanı adayımız budur deyiniz. Kılıçdaroğlu'nu katakulliye gelip İmamoğlu'nu parlatmaya çalışmanız cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili olduğu açıktır. Maskeler patır patır düşmüştür. Birbirine operasyon çeken partilere Türkiye emanet edilir mi?

#MHP Genel Başkanı Bahçeli #Ekrem İmamoğlu
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