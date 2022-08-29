Devlet Bahçeli ile Alaattin Çakıcı MHP Genel Merkezi'nde görüştü

Kendisini ziyarete gelen Çakıcı’yı kapıda karşılayan Bahçeli, koluna girerek odasına götürdü.

İddia: Genel af konuşuldu

Saat 14.00 sıralarında bir araya gelen ikili, 1 saatlik bir görüşme yaptı.

Bu ziyarette “genel af” konusunun masaya yatırıldığı öne sürüldü.

Çakıcı, açıklama yaptı

Bunun üzerine Çakıcı’dan anında cevap geldi.

Ziyaretle ilgili konuşan Alaattin Çakıcı, görüşmede genel af konusunun gündeme gelmediğini söyledi.

Kendisini ziyarete gelen Çakıcı’yı kapıda karşılayan Bahçeli, koluna girerek odasına götürdü.

“Muhalefetin basın organı, affın önünü kapatmak istemiştir”

Çakıcı; “Uzun zamandır rahatsızlığımdan dolayı gelemediğim için bugün Sayın Genel Başkanıma ziyarette bulundum. Halk TV bu ziyaretimi provoke ederek; 'Çakıcı'nın Bahçeli'ye ziyaretinde genel af konusu masaya yatırıldı' cümlesini dile getirerek haber yapmıştır. Bu haber ahlaki ve etik değildir. Politikayı politikacılar yapar. Bu benim işim değil. Sayın Devlet Başkanımızın, Sayın Genel Başkanımın ve parlamentonun işidir. Muhalefetin basın organı olan Halk TV, gelecekte bir af çıkacaksa onun önünü kapatmak için bu haberi yapmıştır.” dedi.

Devlet Bahçeli istemişti

MHP Lideri, daha önce af ile ilgili talebini belirtmişti.

Bahçeli, “çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK'lılar, FETÖ'cüler hariç olmak üzere kader mahkumlarına af getirilmesinin" düşünülmesi gerektiğini söylemişti.

Kaynak: En Son Haber