Devlet Bahçeli'den 'idam cezası' açıklaması: 'Destek veririz'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de grup toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de grup toplantısında yaptığı konuşmada; "Orman yakanlarla mücadele etmek amacıyla idam cezasını tartışmalarını çok yararlı gördüğümü şayet bu cezanın tekraren hukuk mevzuatımıza girmesiyle ilgili bir kanun teklifi gelirse de seve seve destek olacağımızı açık seçik beyan ve ifade ediyorum." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı meşrudur, yasaldır ve anayasaldır. Hevesler beyhude çabalar boşunadır. 2023'te sayın Cumhurbaşkanımız tekrardan ve yeniden hatta çok güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanı seçilecektir."
"Orman yakanlarla mücadele etmek amacıyla idam cezasını tartışmalarını çok yararlı gördüğümü şayet bu cezanın tekraren hukuk mevzuatımıza girmesiyle ilgili bir kanun teklifi gelirse de seve seve destek olacağımızı açık seçik beyan ve ifade ediyorum."
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