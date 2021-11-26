DEVA Partisi kurucu üyesine gözaltı
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan "siyasal ve askeri casusluk" suçundan İstanbul'da gözaltına alındı.
Gündem 26.11.2021, 12:52
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında gözaltı kararı verdiği Gürcan'ın İstanbul Bakırköy'deki evinde arama yapıldı. Gözaltına alınan Gürcan'ın buradaki işlemlerin ardından Ankara'ya getirileceği belirtildi.
Gürcan hakkındaki soruşturmanın "siyasal ve askeri casusluk" suçuna yönelik yürütüldüğü öğrenildi.
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