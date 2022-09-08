DEVA Partili Metin Gürcan'ın yargılanmasına devam edildi

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan'ın "casusluk" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı görülen duruşmaya tutuksuz sanık Gürcan ve avukatları katıldı.

Edinilen bilgiye göre, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından sanık ve taraf avukatları savunma yaptı.

Daha sonra söz alan savcı, Gürcan'ın yurt dışında yayımlanan bir dergideki yazısında, MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerine ilişkin bilgilerin yer aldığını belirtti ve bu yazı ile dava dosyasındaki derginin dijital baskısındaki içeriğin aynı olup olmadığının tespit edilmesini istedi.

Savcının talebini kabul eden mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 29 Kasım'a erteledi.

- İddianame

İddianamede Gürcan'ın para karşılığında "Türkiye'nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri", "Afrin operasyonu öncesi yaşananlar", "Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki etkinliği", "insansız hava araçlarını ihraç etmek isteyen ülkeler", "S-400'lerin konumlandırılması" ile "PKK elebaşılarının konumlarının belirlenmesine yönelik saha çalışmaları" gibi bilgileri, yabancı diplomatlara aktardığı öne sürülmüştü.

Gürcan, "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama" suçundan müebbet, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla zincirleme biçimde temin etme" suçundan ise 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyor.