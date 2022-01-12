DEVA Partili Metin Gürcan'ın iddianamesi savcılığa iade edildi
Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, DEVA Partisi Kurucu Üyesi, emekli asker Metin Gürcan hakkında “casusluk” suçundan hazırlanan iddianameyi, savcılığa iade etti.
Gündem 12.01.2022, 17:16
Casusluk suçlamasıyla tutuklanan Metin Gürcan hakkındaki iddianame bazı usul eksikleri nedeniyle savcılığa iade edildiCasusluk suçlamasıyla tutuklanan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan hakkında düzenlenen iddianamede 20 yıl hapis cezası istenmişti. Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, DEVA Partisi Kurucu Üyesi, emekli asker Metin Gürcan hakkında “casusluk” suçundan hazırlanan iddianameyi, savcılığa iade etti.
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