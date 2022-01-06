DEVA Partili Metin Gürcan'ın 'casusluk' soruşturmasında yeni gelişme
Ankara'da, 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamasıyla tutuklanan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis istendi.
Gündem 06.01.2022, 13:20 06.01.2022, 13:26
Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede Gürcan'ın "devletin gizli kalması gereken bilgilerini para karşılığında yabancı diplomatlara verdiği" öne sürüldü.
Gürcan'ın bu kapsamda yabancı devlet görevlileriyle yaptığı görüşmelerin fiziki ve teknik takiple tespit edildiği belirtilen iddianamede, bu anlara ilişkin görüntülere yer verildi.
İddianamede, Gürcan'ın, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 29 Kasım 2021'de tutuklanmıştı.
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