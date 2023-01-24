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Dev vergi ve prim affı: Bütün borçların cezaları silinecek

Kabine toplantısı sonrası millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuya vergi ve prim borcu bulunan vatandaş ve şirketlere ceza affı müjdesi verdi: Kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların cezaları kaldırılacak. Borcun ana parasına belirli bir oran ile güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getirilecek.

Gündem 24.01.2023, 10:17 24.01.2023, 08:50
Dev vergi ve prim affı: Bütün borçların cezaları silinecek

Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek bir müjdeyi paylaşan Erdoğan,”Vergi daireleri , gümrük müdürlükleri, SGK, belediyeler, il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Bu teklifle Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin, vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. Düzenleme ile borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz” dedi.

ÖĞRENCİLERE DE MÜJDE

Davalı vergi ve prim dosyaları bu kapsamda olacağı için taraflara itilafları sonlandırma fırsatı sunduklarını vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti: “Yükseköğrenim kredi borçlarının endekse bağlı olarak borçlarına son vermiştik. Artık gençlerimiz ne kadar kredi aldılarsa sadece o rakamı geri ödüyor. Geçmişte endeksle oluşmuş borçları da silmiştik. Bu düzenleme ile endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz. Kapsamlı bir uygulama yapılandırma teklifimizin tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum”

İCRALIK BORÇLARA DÜZENLEME

İcralık borcu olan vatandaşlarla ilgili de bir müjdeyi de paylaşan Erdoğan, “2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek ev takiplerini sonlandıracak bir düzenlemeyi yapmıştık. Aynı uygulamayı vergi dairelerimize vergi, ceza, faiz gibi tüm başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Bir defaya mahsus olmak Vatandaşlarımızın vergi dairelerimize olan, 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçlarının cezalarını tahsilden vazgeçiyoruz” ifadelerini kullandı.

TRAFİK CEZA PUANLARI DAHİL

Erdoğan son olarak trafik ceza puanları ile ilgili bir müjdeyi de şu sözlerle aktardı: “Bireysel ve ticari karayolu kullanımındaki artış aldığımız tüm tedbirlere rağmen kural ihlalleri sebebi ile sürücülerimizin ceza puanlarında ciddi artışa sebebiyet verdi. Yapacağımız düzenleme ile sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. Yaklaşık 2 buçuk milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesini geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesini sağlayacak düzenlemenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

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