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Destici, Sayan seçilemedi, Sarıgül Mecliste

Seçimlerde kendi partisinin listesinden giren Destici Meclise giremedi. Sarıgül ise CHP'den aday olarak Meclise girdi.

Gündem 15.05.2023, 05:16 15.05.2023, 05:26
Destici, Sayan seçilemedi, Sarıgül Mecliste

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy sayma işlemlerinde sona yaklaşıldı.Oy sayımı hala sürerken meclise giren parti genel başkanları da belli oldu. İşte meclise giren veya giremeyen ünlü isimler:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Osmaniye'den yeniden vekil seçilirken açılan sandık oranı yüzde 55. Cumhur İttifakı'nda bulunan AK Parti listesinden İstanbul 3. Bölge 4. sıradan milletvekili adayı olan HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da vekil olmaya hak kazandı.

SAVCI SAYAN MECLİS'E GİDEMİYOR

Son açıklanan verilere göre, AK Parti İzmir'de yüzde 24.99 oy alarak Meclis'e 4 vekil gönderebildi. Bu sonuçlarla Savcı Sayan milletvekili seçilemedi.

Belediye başkanlığı görevinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle istifa ettiğini öne süren Savcı Sayan, "Cumhurbaşkanımız bana 'Meclis'te olmanız gerekiyor' dedi. Öyle uygun gördüler, ben de kabul ettim." ifadelerini kullanmıştı.

OSMAN GÖKÇEK MECLİSTE

2023 seçimlerinde en çok merak edilen isimler arasında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek yer alıyordu.

Resmi olmayan sonuçlar doğrultusunda 28.Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçlarına göre Osman Gökçek Ankara 2. bölgeden milletvekili seçildi.

MEHMET ASLANTUĞ GİREMEDİ

Oyuncu Mehmet Aslantuğ ile Gazeteci İrfan Değirmenci ise Meclis'e giremeyen isimler oldu..

Aslantuğ’un aday olduğu Muğla’da ilk sonuçlara göre CHP 4, AKP 2, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

İRFAN DEĞİRMENCİ SEÇİLEMEDİ

Gazeteci İrfan Değirmenci’nin aday olduğu İzmir 2. Bölgede ise ilk sonuçlara göre; CHP 7, AKP 4, MHP 1, İYİ PARTİ 1, YSP 1 milletvekili ile temsil edilecek.

HASAN CEMAL DE GİREMEDİ

Öte yandan Kandil'in siyasi uzantısı HDP'nin paravan partisi Yeşil Sol Parti'den aday olan Hasan Cemal de Meclis'e giremeyen isimlerden oldu..

İlk sonuçlara göre, Ankara 1. Bölge'de CHP 6, Ak Parti 4, İyi Parti 2, MHP 1 milletvekili çıkardı.

Ankara 1.Bölge 2.sıradan aday olan Hasan Cemal, Yeşil Sol Parti'nin hiç vekil çıkaramaması sebebiyle Meclis dışında kaldı.

DSP LİDERİ AKSAKAL

İstanbul 2. Bölge 4. sıradan aday gösterilen DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da milletvekili seçildi.

DESTİCİ SEÇİLEMEDİ

Cumhur İttifakı'nda bulunan Büyük Birlik Partisi kendi listesiyle seçime girerken, İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday olan Genel Başkan Mustafa Destici vekil seçilemedi.

ERBAKAN MECLİS'TE

Kendi listesiyle ittifak içinde seçime Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul 2. Bölge 1. sıradan vekil seçildi.

MUSTAFA SARIGÜL

Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları milletvekili adayı olmazken, ittifak içindeki CHP listesinden Erzincan 1. sıra milletvekili adayı olan Türkiye Değişim Hareketi lideri Mustafa Sarıgül de vekil olmaya hak kazandı.

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

Emek ve Özgürlük İttifakı'nı oluşturan partilerden Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkanı İbrahim Akın İzmir 2. Bölge'den milletvekili olmaya hak kazanırken, diğer Eş Genel Başkan Çiğdem Kılıçgün Uçar, İstanbul 1. Bölge'den vekil seçildi.

ERKAN BAŞ MECLİSTE

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bir diğer bileşeni Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş İstanbul 3. Bölge'den vekil olmaya hak kazandı.

HDP EŞ GENEL BAŞKANLARI TBMM'DE

Yeşil Sol Parti listelerinden seçime giren HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, milletvekili seçildi. Buldan Van'dan milletvekili seçilirken, Sancar ise Şanlıurfa'dan vekil olmaya hak kazandı.

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