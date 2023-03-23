Depremzedelerin gemide, çadırda ve konteynerde ilk sahuru

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da gemi, çadır ve konteyner kentlerde kalan depremzedeler ramazanın ilk sahurunu yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay`da çadır ve konteyner kentlerde kalan depremzedeler ramazanın ilk sahuruna kalktı.

Antakya ilçesinde yaklaşık 1500 kişinin barındığı Katar Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti`nde sahura kalkan vatandaşlar, ramazana ulaşmanın mutluluğu ile evlerini ve yakınlarını kaybetmenin hüznünü birlikte yaşadı.

Koordinatör vali olarak görevlendirilen Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara da Yunus Emre Mahallesi`nde kurulan konteyner kentin yemekhanesinde depremzedelerle sahurunu yaptı.

İskenderun Limanı`nda demirli bulunan MSC AURELIA gemisinde ağırlanan depremzedeler de ilk sahuru bu gemide yaptı.

Kızılay tarafından dağıtılan yiyeceklerle sahurlarını yapan vatandaşlar dua ederek oruca niyetlendi.