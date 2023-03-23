Depremzedelerin gemide, çadırda ve konteynerde ilk sahuru
Hatay'da bulunan gemi, çadır ve konteyner kentlerde ilk sahuru karşılayan depremzedelere Kızılay tarafından yemek verildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da gemi, çadır ve konteyner kentlerde kalan depremzedeler ramazanın ilk sahurunu yaptı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay`da çadır ve konteyner kentlerde kalan depremzedeler ramazanın ilk sahuruna kalktı.
Antakya ilçesinde yaklaşık 1500 kişinin barındığı Katar Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti`nde sahura kalkan vatandaşlar, ramazana ulaşmanın mutluluğu ile evlerini ve yakınlarını kaybetmenin hüznünü birlikte yaşadı.
Koordinatör vali olarak görevlendirilen Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara da Yunus Emre Mahallesi`nde kurulan konteyner kentin yemekhanesinde depremzedelerle sahurunu yaptı.
İskenderun Limanı`nda demirli bulunan MSC AURELIA gemisinde ağırlanan depremzedeler de ilk sahuru bu gemide yaptı.
Kızılay tarafından dağıtılan yiyeceklerle sahurlarını yapan vatandaşlar dua ederek oruca niyetlendi.
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