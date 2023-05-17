Depremzedeleri dışarı atan belediyeye soruşturma

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hakkında, depremzedeleri yasalara aykırı bir şekilde tesislerden atmaya kalkıştığı için soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından otele yerleştirilen depremzedelerin, seçimlerden hemen sonra bulundukları otelden çıkarılma girişiminde bulunulduğu yönündeki iddialar üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından otele yerleştirilen depremzedelerin, seçimlerden hemen sonra bulundukları otelden çıkarılma girişiminde bulunulduğu yönündeki iddialar üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve sorumluluğu tespit edilecek diğer belediye görevlileri hakkında soruşturma başlatılmıştır.''