Depremzedeleri arayarak kandıran 2 şüpheli yakalandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan depremzedeleri arayarak kandıran 2 şüpheli İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.
Gündem 07.02.2023, 11:58
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, depremde kendilerini arama kurtarma ekibi olarak tanıtan ve yardım edeceklerini söyleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, enkaz altında kalanları internet programı üzerinden arayan Mesut B. ve Yunus S'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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