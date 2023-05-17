Depremzedelere hakaret eden CHP'li gözaltında

Depremzedelere hakaretler eden CHP'li sosyal medya fenomeni hakkında yeni gelişme var.

Ayşegül Didem Doğan adında TikTok fenomeni, depremzedelere hakaret ettiği için gözaltına alındı.

Doğan, seçimlerde deprem bölgesinden en yüksek oyu Erdoğan'ın almasından sonra, ''Hiçbir şey yapmayız bundan sonra. Nereye oy verdin diye sorarlar adama. CHP'liler olarak kazanırsak sizi affederiz, kazanamazsak sonsuza kadar böyle. Siz vatanınızı sattınız.'' demişti.