Depremzedelere hakaret eden CHP'li gözaltında
Depremzedelere, oy vermedikleri için, hakaretlerde bulunan CHP'li sosyal medya fenomeni gözaltına alındı.
Gündem 17.05.2023, 13:11
Depremzedelere hakaretler eden CHP'li sosyal medya fenomeni hakkında yeni gelişme var.
Ayşegül Didem Doğan adında TikTok fenomeni, depremzedelere hakaret ettiği için gözaltına alındı.
Doğan, seçimlerde deprem bölgesinden en yüksek oyu Erdoğan'ın almasından sonra, ''Hiçbir şey yapmayız bundan sonra. Nereye oy verdin diye sorarlar adama. CHP'liler olarak kazanırsak sizi affederiz, kazanamazsak sonsuza kadar böyle. Siz vatanınızı sattınız.'' demişti.
Depremzedelere yönelik hakaret ve tehdit de bulunan Tiktok fenomeni Ayşegül Didem Doğan Eskişehir’de gözaltına alındıpic.twitter.com/8OzOu7RKg1 https://t.co/hCdK5UYWYr— EHA MEDYA (@eha_medya) May 17, 2023
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|35
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|35
|20
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|35
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|O
|P
|1. M.City
|35
|85
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|40
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|36
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|32
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|36
|31
|19. Leicester City
|36
|30
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|36
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|34
|85
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|71
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|34
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|34
|62
|5. Villarreal
|34
|57
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|55
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|34
|48
|8. Athletic Bilbao
|34
|47
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|47
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|34
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