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Depremzedeler sandık başında

Depremzedeler her şeye rağmen vatandaşlık görevlerini yerine getirmek üzere sandık başına akın etti.

Gündem 28.05.2023, 13:54
Depremzedeler sandık başında

"Asrın felaketi"nin merkez üssü Kahramanmaraş ile depremlerin etkilediği Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te depremzedeler oylarını kullanıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ile afetten etkilenen Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te depremzedeler Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oylarını kullanıyor.

Depremlerin büyük yıkıma neden olduğu bazı bölgelerde de hasar gören okulların bahçelerinde kurulan konteynerlerde oy verme işlemi sürüyor.

Gaziantep'te depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki geçici barınma merkezlerinde seçim hareketliliği yaşandı.

Belirlenen alanlardaki seçim konteynerlerine sabah saatlerinde gelen afetzedeler, oylarını kullandı.

Bazı seçim alanlarında ise oy kullanma yoğunluğu yaşandı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta sabah erken saatlerde okullara giden sandık başkanı ve görevliler hazırlıklarını tamamladı.

Onikişubat ilçesindeki Zeki Karakız Ortaokulu bahçesindeki konteynerlerin önünde sıra bekleyen bazı seçmenler saat 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Sabahın erken saatine rağmen vatandaşlar zaman zaman sandık başında kuyruk oluşturdu.

Kahramanmaraş'ta 753 bin 287 seçmen Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için 2 bin 405 sandıkta oy kullanacak.

Malatya

Malatya'da Yeşilyurt ilçesine bağlı Barguzu Ortaokulu bahçesindeki konteynerlerin önünde sıra bekleyen bazı seçmenler saat 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Sabahın erken saatine rağmen vatandaşlar sandık başında kuyruk oluşturdu.

Battalgazi ilçesinde depremzedelere barınma imkanı sunan Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'nde de vatandaşlar oylarını kullandı.

Malatya'da 531 bin 110 seçmen Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için 1901 sandıkta oy kullanacak.

Adıyaman

Adıyaman'da sabah erken saatlerde okullara giden sandık başkanı ve görevliler hazırlıklarını tamamladı.

Kentte 399 bin 753 seçmen, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için 1452 sandıkta oy kullanacak.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.

İl genelinde 4 bin 82 sandıkta 1 milyon 219 bin 859 seçmenin oy kullanması bekleniyor.

Kilis

Kilis'te de oy verme işlemi sabah saat 08.00 itibarıyla başladı.

Sandıkların başına gelen seçmenler, kimlik kontrolünün ardından oylarını kullandı.

İl genelinde 395 sandıkta 96 bin 925 seçmen oy kullanacak.

Hatay'da  1 milyon 62 bin 886 seçmen oy kullanacak

Hatay'da kurulan 3 bin 154 sandıkta 1 milyon 62 bin 886 seçmen oyunu kullanmak için saat 08.00'den itibaren sandık başına gitmeye başladı.

Antakya ve Defne ilçelerinde vatandaşlar, sağlam okul binalarında ve okul bahçeleri ile bazı muhtarlıkların yanında yer alan konteynerlerde oyunu kullanıyor.

Valilik, konteyner ve çadır kentlerde kalan, ulaşım imkanı bulunmayan vatandaşları oy kullanacakları okullara ücretsiz taşıyor.

Adana'da 4 bin 801 sandıkta oy kullanılıyor

Adana'da da 1 milyon 614 bin 424 seçmen için 4 bin 801 sandık kuruldu.

Seçmenler, oy kullanmak için saat 08.00'den itibaren sandıkların bulunduğu okullara gitti.

Görevlilerden oy pusulasını, mührü ve zarfı alan vatandaşlar, kabine girerek oyunu kullandı.

Osmaniye'de de seçmenler sandık başında

"Asrın felaketi"nden etkilenen Osmaniye'de de seçmenler, 1170 sandıkta oy kullanılıyor.

Osmaniye'de sabahın erken saatlerinde vatandaşlar, oylarını kullanmak için sandıkların bulunduğu okullara geldi.

Konteyner ve çadırda kalan depremzedeler ise ikametlerinin bulunduğu mahalledeki okullara giderek oylarını kullandı.

Osmaniye'de 1170 sandıkta 385 bin 998 seçmen oy kullanıyor.

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