Depremzededen muhabire insanlık dersi
Deprem bölgesine giderek sürekli, "sıkıntılar var, sorunlar var" şeklinde ifadelerle zaten morali yerlerde olan vatandaşı provoke etmeye çalışan Halk TV muhabiri Serhan Asker'e vatandaştan ders niteliğinde cevap geldi.
Bütün dünya tarafından "yüzyılın afeti" şeklinde nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin neden olduğu yıkım herkes tarafından biliniyor.
10 il ve yaklaşık 100 bin kilometre karelik bir alanı etkileyen depremden sonra bölgeye giden muhalif basının gerçekleri görmezden gelerek küçük sorunlar üzerinden yaratmak istediği provokasyon vatandaşa takılıyor.
Son olarak depremden devletin, sivil toplum kuruluşlarının ve kendi imkanlarının el verdiği ölçüde kurtulmaya çalışan vatandaşlardan biriyle görüşen Halk TV programcısı ve CHP'li şarkıcı Serhan Asker, vatandaştan insanlık dersi aldı.
Asker, bir vatandaşı olumsuz konuşturmak için elinden gelen bütün çabayı gösterdi; ancak vatandaş her şeye rağmen birlik ve beraberlik günü olduğunu belirterek provokasyona gelmedi.
İşte CHP'li şarkıcı ve sunucu Serhan Asker'in o anları:
Halk TV muhabiri Hatay’da kızını enkazdan çıkaran bir vatandaşın devleti kötülemesini istedi:— medya adamı (@medyaadami) February 12, 2023
• Depremden sonra bir sıkıntı yok aslında Allah devletimize zeval vermesin.
• İlk saatinden beri yetiştiler.
Hep birlikte Türkiye
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