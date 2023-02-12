Depremzededen muhabire insanlık dersi

Bütün dünya tarafından "yüzyılın afeti" şeklinde nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin neden olduğu yıkım herkes tarafından biliniyor.

10 il ve yaklaşık 100 bin kilometre karelik bir alanı etkileyen depremden sonra bölgeye giden muhalif basının gerçekleri görmezden gelerek küçük sorunlar üzerinden yaratmak istediği provokasyon vatandaşa takılıyor.

Son olarak depremden devletin, sivil toplum kuruluşlarının ve kendi imkanlarının el verdiği ölçüde kurtulmaya çalışan vatandaşlardan biriyle görüşen Halk TV programcısı ve CHP'li şarkıcı Serhan Asker, vatandaştan insanlık dersi aldı.

Asker, bir vatandaşı olumsuz konuşturmak için elinden gelen bütün çabayı gösterdi; ancak vatandaş her şeye rağmen birlik ve beraberlik günü olduğunu belirterek provokasyona gelmedi.

İşte CHP'li şarkıcı ve sunucu Serhan Asker'in o anları: