Depremzede öğrencilere ek kontenjan
Depremzede öğrencilere ek kontenjan ayrılmasına dair detaylar YÖK tarafından belirlendi.
Gündem 10.05.2023, 09:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelere yerleştirmelerde depremzede öğrencilere yönelik yüzde 25 ek kontenjan ayırdıklarını açıklamıştı.
Yükseköğretim Kurulu, depremden etkilenen illerde ikamet eden adaylara kendi illerindeki üniversitelere yerleşirken genel kontenjanda herhangi bir eksiltmeye gitmeden yüzde 25 ek depremzede kontenjanı ayrılmasını kararlaştırdı.
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