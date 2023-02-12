Depremzede köylünün duygulandıran sevinci
Depremin vurduğu bölgede ulaşılması zor noktalara helikopterle yardımlar ulaştırılıyor. Yardımların ulaştırıldığı noktalardan birinde bir köylünün sevincini görenler duygulanıyor.
Depremin vurduğu bölgede enkaz altındaki insanları çıkarma bütün devlet birimlerinin öncelikli hedefiydi. İkinci aşamada ise sağ kalanlara yardım edilmesiydi.
Bu kapsamda ulaşılması en güç noktalara bile yardımlar götürülmeye çalışıldı.
Kara ulaşımı sağlanamayan köylere helikopterlerle yardımlar ulaştırıldı.
Helikopterle yardım götürülen köylerden birinde yardım esnasında ortaya çıkan görüntü ise görenleri duygulandırdı.
Mehmetçik tarafından yardım ulaştırılan köylünün sevincini ve mutluluğu kameralara yansıdı.
Sevincini Mehmetçikle paylaşan köylünün o anları ise kameraya yansıdı.
O anlara ait görüntüleri başarılı Gazeteci Fulya Öztürk, kendi Twitter hesabından paylaştı.
Adıyamanlı depremzede köyüne helikopterle yardım getiren Mehmetçiği bağrına basarak yolcu etti. pic.twitter.com/7WzcPdlYlD— Fulya Öztürk (@Fullyaozturk) February 12, 2023
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