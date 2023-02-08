Depremlerde can kaybı 8 bin 574 oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremlerde vefat eden sayısını 8 bin 574, yaralı sayısını 49 bin 133, yıkılan bina sayısını ise 6 bin 444 olarak açıkladı.
Gündem 08.02.2023, 14:23 08.02.2023, 14:29
Kahramanmaraş merkezli yaklaşık 13,5 milyon kişiyi etkileyen, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesi Kahramanmaraş'taki çadır kentte incelemelerde bulundu.
Erdoğan, konuşmasında depreme ilişkin güncel bilgiler verdi:
"Şu an itibarıyla ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444."
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