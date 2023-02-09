Depremlerde 17 bin 134 vefat, 70 bin 347 yaralı
Sağlık Bakanı Koca, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 406 kişinin hayatını kaybettiğini, 71 bin 806 kişinin yaralandığını bildirdi.
Gündem 09.02.2023, 21:47 09.02.2023, 22:03
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 406 kişinin hayatını kaybettiğini, 71 bin 806 kişinin yaralandığını bildirdi.
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