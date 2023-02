Depremin büyüklüğü revize edildi: 7,7

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Çok sayıda ilden de hissedilen depremin 30 saniyeden fazla sürdüğü öğrenildi.

Depremin ardından yıkımın meydana geldiği iller ise şöyle:

Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye.

"Kahramanmaraş'ta 70 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle 10 ilde 284 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 323 kişinin yaralandığını açıkladı.

"Kahramanmaraş'ta 70 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz an itibarıyla. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz ne yazık ki. 200 yaralı var. Hatay'da 4 vefatımız var. 7 yaralımız ve 200 yıkılan binamız var. Osmaniye'de 20 kaybımız var. 200 yaralımız ve 83 yıkılan binamız var. Adıyaman'da 13 kaybımız var. 22 yaralımız ve 100 yıkılan binamız var. Diyarbakır'da 14 kaybımız 226 yaralımız ve 20 yıkılan binamız. Şanlıurfa 18 kaybımız 200 yaralımız ve yine 60 yıkılan binamız il geneli itibarıyla bu veriler. Antep'te 80 kaybımız var. 600 yaralımız ve 581 yıkılan binamız var. Kilis'te 8 kaybımız, 200 yaralımız ve 50 yıkılan binamız mevcut. Adana'da 10 kaybımız, 118 yaralımız ve 16 yıkılan binamız var. Malatya'da da yine 47 kaybımız, 550 yaralımız ve 300 yıkılan binamız var. Toplam itibarıyla yine an itibarıyla 284 vefatımız, can kaybımız, 2 bin 323 yaralımız ve bin 710 binamız var yıkılan."

Artçı sarsıntılar sürüyor

Depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 78 artçı deprem meydana geldi.

Vatandaşlar sokaklara döküldü, binalar yıkıldı

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi.

Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da bazı binalar yıkıldı.

Kahramanmaraş Valisi: Hasar ciddi

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi" dedi.

Malatya'da 47 kişi yaşamını yitirdi

Malatya'da depremde şu ana kadar 47 kişi hayatını kaybetti, 550 kişi yaralandı, 300 bina yıkıldı.

Şanlıurfa'da 18 kişi yaşamını yitirdi

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Depremde şu an 18 vatandaşımız vefat etti, 200 vatandaşımız da yaralı" açıklamasını yaptı.

Diyarbakır'da 14 can kaybı

Diyarbakır'dan son gelen bilgilere göre 14 kişi hayatını kaybetti, 226 kişi yaralandı.

Vali Ali İhsan Su, TRT Haber yayınına konuk oldu. Vali Su, şu açıklamalarda bulundu:

"Depremde 7 bina çöktü. Tüm ekiplerimiz alanda. Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor."

Osmaniye'de 20 kişi hayatını kaybetti

Osmaniye'de 20 kişi hayatını kaybetti, 200 yaralı var. Yıkılan bina sayısı ise 83.

Osmaniye'den bir vatandaşın enkaz altından çıkarıldığı anlar TRT Haber canlı yayınına yansıdı.

Kilis'te 4 can kaybı var

Kilis Valiliği, 8 can kaybı, 200 yaralı bulunuyor. Yıkılan bina sayısı ise 50.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm birimlerimiz teyakkuz halinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı. Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu sözlere yer verdi:

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir.

Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır.

Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Soylu: Ekipler teyakkuz halinde, 4. seviye alarm koyduk

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin TRT Haber'e açıklama yaptı.

Depremden etkilenen illerin Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa olduğunu açıklayan Soylu, şunları söyledi:

"Birçok yerden ihbar geliyor. Arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk işimiz arama kurtarmayı yapmak. Ekipler teyakkuz halinde, 4. seviye alarm verildi. Uluslararası yardım da içermektedir."

AFAD'dan önemli "telefon" uyarısı

AFAD, depremin ardından sosyal medya hesabından önemli bir uyarı paylaştı:

"Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının."