Depremin 7. gününde gelen mucizeler

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Hatay, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da facianın 7. gününde de mucizevi haberler gelmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

153. SAATTE BİR KADIN DAHA KURTARILDI

Mehmet Akif Mahallesi Haydar Efendi Caddesi'ndeki Yamanlar Sitesi 1. Blok’ta hayat belirtileri üzerine buraya Trabzon Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD, jandarma, Ereğli Kömür İşletmeleri ve Fatih İtfaiyesi’nden ekipler sevk edildi. 153. saatte Rukiye Sincar’a sağ olarak ulaşıldı. 21 yaşındaki genç kızın çıkarılması için Trabzon itfaiyesi hayat koridoru oluşturdu. Enkazdan çıkarılan Rukiye'ye UMKE ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Sincar’ın bilincinin açık olduğu belirtildi. Termal battaniyeye sarılan genç kız, sedye ile ambulansa alındı. Arama kurtarma ekipleri ise bu mutlu anı birbirlerine sarılarak kutladılar. Ekiplerin o andaki sevinci ise görülmeye değerdi.

152. SAATTE GELEN MUCİZE: 22 YAŞINDAKİ RABİA KIRMIZI VE KIZ KARDEŞİ ELİF ENKAZDAN YARALI OLARAK KURTARILDI

Adıyaman'da, ilk olarak enkaz altından sesi gelen ve yoğun kurtarma çalışması yürütülen 22 yaşındaki Rabia, sonrasında da kız kardeşi Elif Kırmızı enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.

152. SAATİN MUCİZESİ: 7 YAŞINDAKİ HACI AHMET

Adıyaman’da arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Narlıkuyu Apartamanı enkazında yürütülen yoğun çalışmalar sonucu 7 yaşındaki Hacı Ahmet sağ olarak kurtarıldı.

152. SAATTE ABDULLAH İSİMLİ BİR KİŞİ DAHA ENKAZDAN ÇIKARILDI

152'nci saatin bir mucize sesi de Hatay'ın Antakya ilçesinden geldi. TTK Kozlu arama-kurtarma ekipleri tarafından, enkaz altından Abdullah isimli bir kişi sağ olarak çıkarıldı.

64 YAŞINDAKİ MÜZEYYEN ÖFKELİ 150. SAATTE KURTARILDI

Defne ilçesinin Armutlu semtinde, depremde yıkılan Öfkeli Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan AFAD, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve çok sayıda sivil toplum kuruluşuna bağlı arama kurtarma ekipleri, göçük altında bir kişinin sağ olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine hemen kurtarma çalışması başlatan ekipler, depremin 150. saatinde 64 yaşındaki Müzeyyen Öfkeli'yi, enkaz altından sağ çıkarmayı başardı.

150. SAATTE 10 YAŞINDAKİ ÖMER SAĞ OLARAK KURTARILDI

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'da, arama kurtarma ekipleri, depremin 150. saatinde anne ile küçük oğlu Ömer enkazdan kurtardı.

150. SAATTE BİR MUCİZE DAHA

Hatay'da deprem enkazında kalan Müzeyyen teyze, kurtarma çalışmalarının 150'nci saatinde yaralı olarak kurtarıldı.

150. SAAT MÜJDESİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Az önce ekipler tarafından kurtarıldı. Umut hep var!" diyerek küçük bir kız çocuğunun enkaz altından sağ olarak kurtulduğunu açıkladı.

Hatay merkezde 150. saatte 2-3 yaşlarında bir çocuk kurtarıldı, UMKE ekipleri tarafından sağlık kontrolü için Hatay Sahra hastanesine götürüldü.

Videoda, ekiplerin kurtarma çalışmasının ardından sedyeye alınan ve soğuktan titreyen kız çocuğu ile görevliler arasındaki diyalog yer aldı.

149. SAATTE GELEN MUCİZE

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan kişi 149. saatte sağ çıkarıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede sevk edilen arama kurtarma ekipleri, Antakya ilçesinde enkazda kalan canlara umut oluyor.

Taramalar sırasında 6 katlı Mutlular Apartmanı yıkıntılarının arasında hayat belirtisine rastlayan ekipler, ses teması kurulmasının ardından çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.

Çeşitli arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra askeri personel ve Romanya'dan gelen ekiplerin destek verdiği çalışmalar, yaklaşık 5 saat sürdü.

Ekipler, yoğun uğraşlar sonucu ulaştığı 35 yaşındaki Mustafa Sarıgül'ü depremin 149'uncu saatinde kurtarmayı başardı.

İlk kontrolleri yapılan Sarıgül, sağlık ekiplerine teslim edildi.

145. SAATTE 13 YAŞINDAKİ HANIM GÜLLÜ ENKAZDAN KURTARILDI

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu enkazdan 145 saat sonra sağ çıkarıldı.

144. SAATTE KÜÇÜK KIZ SAĞ OLARAK KURTARILDI

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerin yıkıcı etkisine maruz kalan Adıyaman'da yine bir mucize gerçekleşti. Besni ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarında 9-10 yaşlarındaki Hanım adındaki küçük kız çocuğu, ekiplerin yoğun çabaları sonucu 144. saatte enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.